عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون البنك المركزي شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة تصل لـ مليوني جنيه . 

فى هذا الصدد ، نصت المادة 74 من القانون على أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

txt

البنك المركزي يطرح أوعية ادخارية للمصريين بالخارج بعائد متميز وتيسيرات في تحويل الأموال

txt

عصابة تنتحل صفة موظفي خدمة عملاء للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

و  فى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح فى شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلى أو المستفيد النهائى من الأسهم، وفى حالة مخالفة هذه القواعد يسرى فى شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 وطبقا للقانون ، إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأى بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسرى عليه فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤ ، ٧٦ ، ۷۸) من هذا القانون . 

قانون البنك المركزي البنك المركزي رؤوس أموال البنوك أموال البنوك البنوك بغرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

أعلي سعر لـ الذهب اليوم 6-9-2022

معاذ ضحية الغيرة والخلافات الأسرية.. زوجة عمه قتلته في حظيرة مواشي وادعت اختفائه

هل رفض الزوجة خدمة زوجها مشروع؟.. بسببه قد تخطئ طريق الجنة

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية عادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ