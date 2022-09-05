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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخدمه أبناء سيناء قديما .. دهن الورل الصحراوي لعلاج البواسير وتصلب العضلات

حيوان الورل يعيش
حيوان الورل يعيش في شيه جزيرة سيناء

يعيش العلاج الشعبي مع الناس كجزء من عاداتهم وثقافتهم، وفي بعض الأحيان يمكن أن يساعد العلاج البديل في شفاء العديد من الحالات ، ويكون له تأثير إيجابي على المريض، فهو يعتمد في معظم الحالات على المنتجات الحيوانية، والأعشاب  النباتات .

وقديما لم يكن للطب الحديث مجالا لعلاج المرضى في صحاري سيناء، حيث كان يلجأ الأهالي إلى مفردات الطبيعة لاستخلاص العلاج المناسب حسب طبيعة المرض، حيث فرصت الخبرة  نفسها بتكرار استخدام العلاج المستخلص من الحيوانات والنبانات العطرية والكلبة .

لذا فقد كان أبناء سيناء يلجأون  قديما إلي استخدام بعض الزواحف لعلاج الأمراض الجلدية، منها البواسير والتي هي  عبارة عن احتقان في الأوعية الدموية في منطقة الشرج التي يشكو منها المريض.

وقال حامد محمد ٨٠ عاما،  إن أبناء سيناء كانوا يستخدمون دهن الورل  قديما،  في علاج البواسير وآلام الشرج ، والتهاب المفاصل والروماتيزم وآلام العضلات، حيث يتم استعمال الدهون بشكل موضعي على فتحة الشرج مرتين يوميا، وغالبا ما يستخدم دهن الورل في بعض بلدان آسيا لعلاج الصدفية والأكزيما.

وأثبتت الدراسات، أن الأحماض الأمينية في دهن الورل تلعب دوراً مهماً كمصدر للطاقة، ونظراً للفائدة، حيث  أن دهن الورل مناسب لأولئك الذين يحبون القيام بأداء عمل شاق يحتاج إلي قوة بدنية، فهو يساعد  كذلك الذين يعانون من تصلب في العضلات بسبب عملهم الشاق طوال النهار.

وقد استخدم الكثير من الناس في آسيا دهن الورل وأنواع أخري من السحالي لعلاج العديد من الأمراض بما في ذلك الصرع، حيث ترتبط الحالة ببعض الإضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي في الجسم، بالإضافة إلي ذلك، يمكن للبروتين الموجود في الدهن أن يخفف الألم وكذلك يجعل الأعصاب أكثر قوة وصحة.

وعرضت منتحات دهن الورل في منافذ للبيع في عدد من الدول العربية التي يتواجد فيها حيوان الورل خاصةدولة  ليبيا .

حب الشباب

وقد اهتم الأطباء العرب القدامى بذكر فوائد الورل حيث قال عنه ابن البيطار أن زبل الورل ينبت الشعر فى داء الثعلب ، وزبل الورل البرى يجلو الكلف والوضح والقوباء .

وقال عنه ابن جزلة فى كتابه المنهاج أن زبله يزيل الكلف والنمش وبياض القرنية ، ويجذب السلاء والشوك
كما أن دهن الورل  يعتبر  علاج لحب الشباب، فهو يقلل من تأثير الإلتهاب ويعالجها جيدا، وعلاوة علي ذلك، يتم استخدام لحم ودم الورل لعلاج حب الشباب بشكل فعال.

كما تستخدم  زيوت الزواحف، مثل  الضب و الثعبان، لعلاج بعض مشكلات الجلد، كالإكزيما والصدفية، ولإطالة الشعر وتعزيز نموه، بفضل محتواها من الأحماض الدهنية والأمينية.

أما الجلد المستخرج من الزواحف الصحراوية   فإنه يستخدم لتصنيع أحزمة الساعات والأحذية والمحافظ وحقائب اليد  الجلدية والتي  تباع بأثمان باهظة.

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الورل دهن علاج البواسير العضلات

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