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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة .. تقنية الفار VAR  في سباقات الهجن بـ سيناء   

تفقده مضمار سباق
تفقده مضمار سباق الهجن غرب العريش

أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ  شمال سيناء على استخدام تقنية حكم الفار  (VAR  ) لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء ( أى تقنية حكم الفيديو فى السباقات لتحديد الفائز ) .

وأشار أثناء تفقده ( اليوم ) لنادى الهجن الرياضى بالعريش ( يرافقه العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وممثلى مديريات : الشباب والرياضة ، الاسكان ، والطرق ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ) الى رفع كفاءة النادى والمنصة والمضمار بطول 8 كيلو مترات الى جانب ميدان الهجن وغيره من انشاءات ، وكذلك رفع كفاءة المبنى الإداري وميدان السباقات ، وذلك استعدادا لعودة النشاط بالنادى وبدء سباقات الهجن يومى 14 و 15 سبتمبر الجارى.


 سبق الإعلان عن فتح النادى لممارسة سباقات الهجن وبدء تدريب الهجن المشاركة ، وذلك ليتمكنوا خلال الفترة القادمة من تدريب هجنهم وتنظيم سباقات تنشيطية فيما بينهم لرفع مستوى وعودة رياضة مسابقة الهجن في شمال سيناء .  

الكيلو ١٧


نادى ومضمار الهجن يقع في منطقة الكيلو 17 غرب العريش ، ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى ادارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار .
ويذكر أن نادى الهجن الرياضي المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصر .. حيث تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وأن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر .. بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترا مربعا ، وعلى أرضه انطلقت السباقات لنشر الرياضة والترفيه  وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية ونظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية ، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى وجمهورها من المتابعين.

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سيناء الفار سباقات الهجن تقنية

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