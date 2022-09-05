احذر الحبس والغرامة| موعد تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمولات

أعلنت الحكومة عن مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمولات والورش الموجودة في الأماكن السكنية، والتي سوف تطبقها وزارة التنمية المحلية ابتداء من يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر بما يتماشى مع المواعيد الشتوية الجديدة لشتاء عام 2023.

موعد تطبيق غلق المحال التجارية في الصيف

وتنتهي المواعيد الصيفية المطبقة حاليا لغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والورش في يوم مساء يوم الخميس 29 من الشهر الجارى لتبدأ المواعيد الجديدة لغلق المحال المعروفة باسم المواعيد الشتوية مع دقات الساعة لمنتصف الليل وبداية اول ساعات يوم الجمعة 30 سبتمبر الجارى.

مواعيد جديدة لغلق المحال شتاء 2023

المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية

وطبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية، والذى يطبق في المواعيد المحددة التى حددتها اللجنة سابقا ،فأن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمقاهى والمولات والمطاعم المعروفة باسم "المواعيد الشتوية".

مواعيد فتح و غلق المحال التجارية في الشتاء

وطبقا للمواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية والكافيهات و المولات والمقاهى والمطاعم والورش الموجودة بالمناطق السكنية.

- فتح المحال والمولات التجارية

تفتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء، وتزيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً شتاء.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات

أما عن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاء، وتزيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحاً شتاء.

خدمة التيك أواي

بينما خدمة التيك أواي خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات تستمر على مدار 24 ساعة شتاء وصيفا.

مواعيد فتح و غلق الورش

مواعيد غلق المحال التجارية شتاء 2023

بينما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساءً شتاء.

بينما الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود و الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن لا يسرى عليها هذه المواعيد و يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تعديل مواعيد غلق المحال :

كما يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية بقرار من وزير التنمية المحلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وفي حالة وجود ما يستوجب ذلك.

المحال المستثناة من مواعيد الغلق

ويستثنى من مواعيد غلق المحال التجارية، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ميعاد تطبيق المواعيد الصيفية والشتوية

ويتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية العامة اعتبارا من نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام حتى يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام.

موعد انتهاء مواعيد غلق المحال في موسم الصيف

وتنتهى المواعيد الصيفية لغلق المحال في الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى، يوم الخميس 29 سبتمبر الجارى، و تنص المواعيد الصيفة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات يوميا من الساعة 7 إلي 11 مساء صيفا ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الاجازات الرسمية والاعياد لتغلق في الساعة 12 منتصف الليل.

وبالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة في المولات التجاري فيتم فتحها من الساعة 5 صباحا وتغلق في الساعة 1 صباحا صيفا.

وتنفيذا للإجراءات التقشفية وترشيد استهلاك الكهرباء للتوفير في الطاقة شددت الحكومة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والعامة التي أقرتها اللجنة المختصة والمتابعة على تنفيذها بكل دقة.

عقوبة مخالفة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

مواعيد غلق المحال التجارية شتاء 2023

وسوف يواجه المخالف لقرار غلق المحال التجارية عقوبات صارمة للغاية من بينها الغرامة والحبس، وفيما يلي نستعرض نص العقوبات الخاصة بالمخالفين.

1-نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وفيما يخص العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.