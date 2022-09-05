الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق ، موعد وصول المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تم توجيه الشكر له نظرا لتراجع الأداء والنتائج.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “وصول المدرب الجديد للأهلي الثلاثاء أو الأربعاء والإعلان قبل نهاية الأسبوع الجاري”.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لـ ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

وأكد المجلس تقدير الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.