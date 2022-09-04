مبلغ خرافي ينتظر الزمالك حال الفوز على الهلال السعودي بكأس لوسيل

أصبح الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الهلال السعودي بكأس لوسيل على موعد مع الحصول على مبلغ مالي خرافي.

ووضعت الشركة المنظمة لبطولة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي مبلغا ماليا قدره 1.5 مليون دولار للفائز بالمباراة أي ما يقرب من 30 مليون جنيه.

وعاد الزمالك بطل الدوري إلى استئناف تدريباته أمس السبت استعدادا لمواجهة الهلال السعودي 9 سبتمبر الجاري بقطر ، ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الهلال في ظل السعي إلى الفوز بالمباراة وحصد بطولة جديدة بعد الفوز بلقب الدوري وكأس مصر .

وفي المقابل ، أعلن فهد المفرج، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، جاهزية سالم الدوسري، نجم الزعيم، لمواجهة الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أمس الأول الجمعة، إصابة سالم الدوسري في مران الفريق، وخضوعه لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته.