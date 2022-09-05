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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن : توزيع 250 ألف بطاقة ميزة للمستحقين الجدد بـ تكافل وكرامة

صدى البلد

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواصل حاليا توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من البطاقات الذكية "ميزة"، وذلك من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها.
 
وأضافت “القباج” أن الوزارة ستواصل استكمال التوزيع خلال شهر سبتمبر الجاري لتستفيد في ميعاد الصرف نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية  تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.
 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"  يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت   25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط و يهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.
 
وأوضحت القباج أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في إبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا  25 مليار جنيه ، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.

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