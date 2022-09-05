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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مجموعة صور جديدة من عطلتها الصيفية  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رانيا فريد شوقي في الصور بإطلالة جذابة من امام البحر، وهو ما حاز على إعجاب متابعيها .

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كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد كشفت حقيقة ما يتم تردده على اتهام البعض لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي بالبخل.

وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC، أن" وحش الشاشة فريد شوقي، كان أبعد ما يكون عن البخل، لكن من كُتر ما أتقن دوره في مسلسل "البخيل وأنا" الناس صدقته".

وأكدت رانيا فريد شوقي، " مفيش فنان على الساحة يستطيع تجسيد شخصية فريد شوقي في أي عمل فني".

وعن تجسيد أفلام السيرة الذاتية، رأت رانيا فريد شوقي، أن هذه الأعمال الفنية لم تنجح، مضيفة أن أعلى عمل فني حقق نجاحا كبيرا كان لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وتابعت رانيا فريد شوقي"أتحدى إن كان هناك أي فيلم لفريد شوقي انتصر فيه الشر على الخير".

 

 

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