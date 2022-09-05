بمكسب 11 مليار جنيه.. ارتفاع لمؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 12620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة.