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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الأمونيا الخضراء تمثل مستقبل صناعة الأسمدة في مصر

صدى البلد

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة شركة "بنشمارك باور إنترناشونال"، والمهندس حمدى جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للأسمدة.

وأكد “عصمت”، على اهتمام الوزارة بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها، ويتمثل ذلك في إنشاء مصنع "كيما 2" في أسوان باستثمارات نحو 11.6 مليار جنيه، وجارٍ استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بإنشاء وحدة حامض النيتريك، فضلا عن الدراسات الجارية لتحديد احتياجات تطوير شركتي الدلتا للأسمدة في طلخا والنصر للأسمدة في السويس.

ونوه وزير قطاع الأعمال، بحرص الوزارة على تعزيز استثماراتها في الاقتصاد الأخضر، حيث إن الأمونيا الخضراء تمثل مستقبل صناعة الأسمدة في مصر ولتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وذلك لاعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الرياح والطاقة الشمسية.

كان قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك لإنشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالي 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية.

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