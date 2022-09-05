السجن 15 عاما لعامل قتل 2 مُزارعين بالرصاص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد جلال وهاني صبحي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، اليوم الإثنين، حكمها بمعاقبة المتهم "أ. ف- 35 عامًا- عامل"، بالسجن 15 عامًا؛ لإدانته بقتل المجني عليهما "أ. أ وع. ف- مزارعين"، رميًا بالرصاص، بدائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز شرطة ساقلتة شرق سوهاج، عندما تلقى ضباط مباحث المركز، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل 2 مزارعين؛ إثر إطلاق النار عليهما.

وكشفت التحريات أن المُدان وراء ارتكاب الواقعة، حيث أطلق الرصاص على المجني عليهما؛ إثر نشوب خلافات بينهم بسبب قطعة أرض زراعية، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.