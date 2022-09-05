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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توأمة مع فينورد.. تفاصيل معسكر الأهلي فى هولندا ودور سيد عبد الحفيظ

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي سيكون له عدة زيارات مرتقبة في هولندا، أثناء تواجد البعثة هناك لخوض معسكر استعدادًا للموسم الجديد.٫

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ويخوض النادي الأهلي معسكره الخارجي في هولندا بالفترة من 18 سبتمبر حتى 28 من نفس الشهر، يتخلله مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتابع عمر ربيع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حاتم عبدالقادر السفير المصري في هولندا سيكون في استقبال البعثة هناك".

موقف سيد عبد الحفيظ 

وأضاف عمر ربيع  ياسين: "الأهلي لديه زيارة في نادي فينورد الهولندي، من أجل الاتفاق على توأمة بين الناديين، وسيكون بينها التعاون في قطاع الناشئين وتبادل المعسكرات".

واختتم عمر ربيع ياسين : "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سوف يسبق البعثة إلى أمستردام وسيكون لديه زيارتين، الأولى لنادي فينورد، بالإضافة إلى بي إس في أيندهوفن، لترتيب بعض الأمور هناك".

النادي الأهلي هولندا سيد عبد الحفيظ الأهلى عمر ربيع ياسين

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