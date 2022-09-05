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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية لمؤمن زكريا: ربنا يديم ضحكتك

صدى البلد

شارك عمرو السولية، لاعب الأهلي صورا مع زميله مؤمن زكريا، من كواليس حلقة برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "ربنا يديم ضحكتك يا حبيبي ويشفيك وترجعلنا بالسلامة مبسوط اني كنت سبب في فرحتك شكراً إسعاد يونس".

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شيكابالا مفاجأة الحلقة.. مومن زكريا ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

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وتستضيف الإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة، مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي، في حلقة خاصة واستثنائية ينتظرها الملايين من المشاهدين.

وظهر في برومو الحلقة مؤمن زكريا رفقة زوجته ونجله مالك في ضيافة برنامج “صاحبة السعادة” والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة “دي إم سي”.

موعد ظهور مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية مع صاحبة السعادة
ومن المقرر، أن تذاع حلقة مؤمن زكريا مع صاحبة السعادة، بعد غدٍ الإثنين، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة “dmc”.

ومن المفاجأت التي تتضمنها الحلقة ظهور محمود عبد الرازق “ شيكابالا" قائد فريق الزمالك، وعمرو السولية نجم الأهلي، حيث يعد الثنائي من أقرب أصدقاء مؤمن زكريا.

الأهلى الزمالك اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة عمرو السولية الاعلامية اسعاد يونس لإعلامية إسعاد يونس

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