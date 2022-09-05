لتنفيذ محطة الأتوبيس الترددي.. استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، استقطاع حارة مرورية من كل إتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع ( طريق الفيوم مع طريق الواحات، الاتجاه القادم من الطريق السياحى إتجاه طريق الواحات، والإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه الطريق السياحى) بطول مايقرب من 45م وذلك إعتباراً من الساعة الــ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 5/9/2022 وحتى إنتهاء الأعمال.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة ( طريق الفيوم ) ضمن مشروع محطات الاتوبيس الترددى الذكى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو إرشاد وتوجيه المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية تجنباً للازدحامات.