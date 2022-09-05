عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ محطة الأتوبيس الترددي.. استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الجيزة

محطة الأتوبيس الترددي
محطة الأتوبيس الترددي الذكى BRT

أعلنت محافظة الجيزة، استقطاع حارة مرورية من كل إتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع ( طريق الفيوم مع طريق الواحات، الاتجاه القادم من الطريق السياحى إتجاه طريق الواحات، والإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه الطريق السياحى) بطول مايقرب من 45م وذلك إعتباراً من الساعة الــ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 5/9/2022 وحتى إنتهاء الأعمال. 

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة ( طريق الفيوم ) ضمن مشروع محطات الاتوبيس الترددى الذكى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو إرشاد وتوجيه المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.
وتهيب محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية تجنباً للازدحامات.

محافظة الجيزة طريق الفيوم الاتوبيس الترددى الذكى الطريق الدائرى حارة مرورية الجزيرة الوسطى طريق الواحات طريق الفيوم مع طريق الواحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

موضوعات متعلقة

لبدء عمليات الرصف..نائب محافظ الجيزة يعاين طريق طراد النيل بمركز أوسيم|صور

محافظ الجيزة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تؤكد دور الدولة في التنمية المستدامة

إمبابى: اهتمام تجارية الجيزة بالواحات لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية

نائب محافظ الجيزة تتابع نسب تنفيذ مشروعات التطوير الجارية مع الوكالة الألمانية

شهادات وهمية في الإعلام والأسنان..غلق كيان تعليمي وهمي في الجيزة ..شاهد

بتقديم 3 أكفان .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالعياط في الجيزة .. شاهد

الاستجابة لـ 99% من استغاثات أهالي الجيزة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والأهالي.. محافظ الجيزة يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم

ترشيحاتنا

ربنا بيطبطب عليه.. رسالة مؤثرة من تامر أمين للخطيب بعد وفاة شقيقته..شاهد

بعد خطاب كارثي.. صحيفة أمريكية تشبه بايدن بالفاشية موسوليني

يواصل الجدل..محمد عطية: أختى لها الحرية فى قرار المساكنة وتعمل اللى عايزاه

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

مصر تعزي كندا في ضحايا حادث الطعن بمقاطعة ساسكاتشوان

وزارة الأوقاف تكلف الدكتور محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ياسمين رئيس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. طريقة عمل نوع رخيص من المسقعة

تعرضت للخيانة.. كشف لغز سقوط الراقصة مروة القيسي من الدور11 في آربيل

جدل على السوشيال ميديا.. وفاة راقصة شهيرة بعد سقوطها من الدور11والسبب صادم

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ