لعشاق التميز..5 سيارات نيسان تبدأ أسعارها من 218 الف جنيها موديل 2022..صور

يحتوي السوق المصري للسيارات الجديدة علي العديد من طرازات السيارات الجديدة ، حيث تحتوي تلك الإصدارات علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي يبحث عنها اغلب فئات المجتمع وتتوافر اغلب تلك المميزات في سيارات شركة نيسان .
وفي ذألك السياق يقدم لكم موقع "صدى البلد " قائمة بـ 5 سيارات نيسان تبدأ أسعارها من 218 الف موديل 2022.
1-نيسان صني 2022
تأتي سيارة نيسان صني 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 108 حصان ، وعزم اقصي للدوران 134 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 15.5 ثانية .
تقدم سيارة نيسان صني 2022 بسعر يبدا من 218 الف جنيه ، ويصل إلي 264 الف جنيه .
2-نيسان سنترا 2022
تحصل سيارة نيسان سنترا 2022 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 149 حصان ، وعزم اقصي للدوران 146 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة من فئة CVT ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.5 ثانية .
تبدأ أسعار سيارة نيسان سنترا 2022 من 327 الف جنيه ، وتصل إلي 345 الف جنيه .
3-نيسان جوك 2022
تستمد سيارة نيسان جوك 2022 قوتها من محرك سعة 100 سي سي تيربو ، ينتج قوه قدرها 117 حصان ، وعزم اقصي للدوران 200 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية .
تتوافر سيارة نيسان جوك 2022 بأسعار تبدأ من 466 الف جنيه ، وتصل إلي 511 الف جنيه .
4-نيسان قشقاي 2022
زودت سيارة نيسان قشقاي 2022 بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو ، ينتج قوه حصانيه 156 ، وعزم اقصي للدوران 260 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة من طراز CVT ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة 8.9 ثانية .
يتراوح سعر سيارة نيسان قشقاي 2022 من ، 579 الف جنيه ، إلي 659 الف جنيه .
5-نيسان باترول 2022
تتميز سيارة نيسان باترول 2022 بمحرك 4000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 275 حصان ، وعزم اقصي للدوران 394 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100كم/ ساعة في مدة 5.6 ثانية .
يبلغ سعر سيارة نيسان باترول 2022 ، 3.500.000 جنيه .