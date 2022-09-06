لعشاق التميز..5 سيارات نيسان تبدأ أسعارها من 218 الف جنيها موديل 2022..صور

يحتوي السوق المصري للسيارات الجديدة علي العديد من طرازات السيارات الجديدة ، حيث تحتوي تلك الإصدارات علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي يبحث عنها اغلب فئات المجتمع وتتوافر اغلب تلك المميزات في سيارات شركة نيسان .

وفي ذألك السياق يقدم لكم موقع "صدى البلد " قائمة بـ 5 سيارات نيسان تبدأ أسعارها من 218 الف موديل 2022.

1-نيسان صني 2022

تأتي سيارة نيسان صني 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 108 حصان ، وعزم اقصي للدوران 134 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 15.5 ثانية .



تقدم سيارة نيسان صني 2022 بسعر يبدا من 218 الف جنيه ، ويصل إلي 264 الف جنيه .

نيسان صني 2022

2-نيسان سنترا 2022

تحصل سيارة نيسان سنترا 2022 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 149 حصان ، وعزم اقصي للدوران 146 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة من فئة CVT ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.5 ثانية .



تبدأ أسعار سيارة نيسان سنترا 2022 من 327 الف جنيه ، وتصل إلي 345 الف جنيه .

نيسان سنترا 2022

3-نيسان جوك 2022

تستمد سيارة نيسان جوك 2022 قوتها من محرك سعة 100 سي سي تيربو ، ينتج قوه قدرها 117 حصان ، وعزم اقصي للدوران 200 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية .



تتوافر سيارة نيسان جوك 2022 بأسعار تبدأ من 466 الف جنيه ، وتصل إلي 511 الف جنيه .

نيسان جوك 2022

4-نيسان قشقاي 2022

زودت سيارة نيسان قشقاي 2022 بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو ، ينتج قوه حصانيه 156 ، وعزم اقصي للدوران 260 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة من طراز CVT ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة 8.9 ثانية .

يتراوح سعر سيارة نيسان قشقاي 2022 من ، 579 الف جنيه ، إلي 659 الف جنيه .

نيسان قشقاي 2022

5-نيسان باترول 2022

تتميز سيارة نيسان باترول 2022 بمحرك 4000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 275 حصان ، وعزم اقصي للدوران 394 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100كم/ ساعة في مدة 5.6 ثانية .

نيسان باترول 2022

يبلغ سعر سيارة نيسان باترول 2022 ، 3.500.000 جنيه .

