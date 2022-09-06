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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤمن زكريا لـ زوجته: بحبك يا ريهام.. وزغرودة من إسعاد يونس

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

حل مؤمن زكريا، لاعب النادي الاهلي السابق وزوجته، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

 

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وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا:" ريهام بتحب الورد  وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد ".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة:"  هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره  وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده ".

طلب إسعاد يونس 

وطلبت إسعاد يونس، من مؤمن زكريا ، توجيه كلمات رومانسية لـ زوجته مثل « بحبك يا ريهام».

 

ووجه مؤمن زكريا، رسالة رومانسية لزوجته على الهواء قائلا :"بحبك يا ريهام"، وقامت إسعاد يونس بإطلاق زغرودة على الهواء  تعبيرا عن فرحتها بما فعله مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا اسعاد يونس ريهام الشيمي صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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