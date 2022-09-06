مؤمن زكريا لـ زوجته: بحبك يا ريهام.. وزغرودة من إسعاد يونس

حل مؤمن زكريا، لاعب النادي الاهلي السابق وزوجته، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا:" ريهام بتحب الورد وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد ".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة:" هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده ".

طلب إسعاد يونس

وطلبت إسعاد يونس، من مؤمن زكريا ، توجيه كلمات رومانسية لـ زوجته مثل « بحبك يا ريهام».

ووجه مؤمن زكريا، رسالة رومانسية لزوجته على الهواء قائلا :"بحبك يا ريهام"، وقامت إسعاد يونس بإطلاق زغرودة على الهواء تعبيرا عن فرحتها بما فعله مؤمن زكريا.