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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف لإعانته على المعيشة

عيد اسليم حميد خضر
عيد اسليم حميد خضر

ناشد المواطن عيد اسليم حميد خضر، المقيم في قرية العزازى - التابعة لمركز فاقوس - بمحافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الأجتماعى ، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة " المتوقف.

وقال عيد اسليم حميد خضر، فى رسالته: تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة المتوقف  وقدمت كل الاوراق التى تثبت اننى احتاج مساعده فانا مريض وأعانى من عجز بالقدم، و اعول أسرة وانا العائل الوحيد ومنذ 3 سنوات توقفت بطاقة معاش تكافل وكرامة الخاصة بى وقمت بعمل كمسيون طبى وأثبت أحقيتى للمعاش ولكن حتى الأن لا أستطيع صرف المعاش ولا أعلم السبب.

وأضاف: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار،  ولا اقدر علي العمل واعيش علي فضلات الناس”.

وتابع : "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية".

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الشرقية، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانته على صعوبات الحياة.

الرقم القومي  
28109141303578

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١٠٢٨٤٥٨٨٠٥٩
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

محافظة الشرقية وزيرة التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة صرف معاش مريض عجز بالقدم

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