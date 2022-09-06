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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: حظك اليوم.. وصفة لتفتيح البشرة.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

بجنيه.. وصفة العروس لتفتيح البشرة في يوم واحد فقط

تحتاج كل عروس لعمل الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية سواء للشعر أو البشرة لكي تظهر بمظهر جمالي فى ليلة العمر فإذا كنت عروس ولم يتبق على فرحك سواء أيام بسيطة يمكنك عمل وصفة بثمن رخيص لن تكلفك كثيرا ولن تأخذ منك إلا دقائق معدودة.

كشف موقع هيلثي عن وصفة العروس لتفتيح البشرة فى يوم واحد فقط قبل ليلة العمر.
 

مغذية ومشبعة.. طريقة عمل صينية الخضار المشوية مع الروزماري للرجيم

صينية الخضار المشوية مع الروزماري للرجيم، يتبع الكثير من الأشخاص الرجيم من أجل الحصول على قوام مثالي والتمتع بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض التى تسببها السمنة وأبرزها أمراض القلب والسكر والضغط ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يتبعون الرجيم يمكنك عمل صينية الخضار المشوية مع الروزماري للشيف عظيمة حمدي بطريقة سهلة وبيطة ومغذية ومشبعة .
 

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

تصدرت مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية الفنانة ريم مصطفي وذلك بعد أن طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي"  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات  ‏«ON ».
 

التواضع لا يمنع الافتخار بإنجازاته.. 6 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا يقلب الأجواء لمصلحتك فيحالفك الحظ لتنفتح على آفاق جديدة تمشي باندفاع تام وحماسة وانفتاح مقبلا على آفاق جديدة على كافة الاصعدة مهنيا شخصيا ماليا وعائليا وتخطط لبعض التغييرات المطلوبة ان الفلك يعلن لك عن سنة جديدة من الخلق والابداع والاتصالات والاسفار وقد تحصل على أرباح او مكاسب مفاجئة.

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