بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

تصدرت مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية الفنانة ريم مصطفي وذلك بعد أن طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات ‏«ON ».

"طير بينا يا قلبي " من بطولة ريم مصطفي، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

ففى إطار هذا وتتميز الفنانة ريم مصطفى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .



وتعتمد الفنانة ريم مصطفى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانةالفنانة ريم مصطفى.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى