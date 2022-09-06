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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تصدرت مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية الفنانة ريم مصطفي وذلك بعد أن طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي"  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات  ‏«ON ».

"طير بينا يا قلبي " من بطولة ريم مصطفي، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

ففى إطار هذا وتتميز الفنانة ريم مصطفى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتعتمد الفنانة ريم مصطفى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .

 لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانةالفنانة ريم مصطفى.

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفي الفنانة ريم مصطفى طير بينا يا قلبي ​​​​​​​health إطلالة ريم مصطفى صور

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