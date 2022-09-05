بطولة ريم مصطفى.. طرح بوسترات مسلسل طير بينا يا قلبى

طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات ‏«ON ».

"طير بينا يا قلبي " من بطولة ريم مصطفي، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم.

‏‎جدير بالذكر آخر اعمال شركة "آرت ميكرز " للمنتج "أحمد عبدالعاطي " مسلسل " نصيبي وقسمتك " الجزء الرابع والتي تعتبر من نوعية قصص الدراما المصرية المنفصلة المتصلة من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة المقبلة.