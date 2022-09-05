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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة ريم مصطفى.. طرح بوسترات مسلسل طير بينا يا قلبى

مسلسل طير بينا يا
مسلسل طير بينا يا قلبى

طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي"  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات  ‏«ON ».

"طير بينا يا قلبي " من بطولة ريم مصطفي، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم.

‏‎جدير بالذكر آخر اعمال شركة "آرت ميكرز " للمنتج "أحمد عبدالعاطي " مسلسل " نصيبي وقسمتك " الجزء الرابع والتي تعتبر من  نوعية قصص الدراما المصرية  المنفصلة المتصلة من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة المقبلة. 

مسلسل طير بينا يا قلبى طير بينا يا قلبي الطفلة ريما مصطفى ريم مصطفي Arts Entertainment

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