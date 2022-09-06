تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل شرائح اللحم (بفتيك) بصوص الديمي جلاس لعشاق اللحم والصوص حسب الرغبة ولكنه يجعل مذاق اللحمة لا يقاوم .



المقادير لعمل شرائح اللحم (بفتيك) بصوص الديمي جلاس

4 قطع ستيك لحم

ربع كوب زيت زيتون

فلفل أسود

بهارات لحم

2 معلقة كبيرة بودرة ديمي جلاس جاهزه أو (طريقة عمل صوص الديمي جلاس) بالوصفه

نصف كوب ماء ساخن لو الديمي جلاس بودر جاهز بس

معلقة صغيرة زعتر



طريقة عمل شرائح اللحم (بفتيك) بصوص الديمي جلاس

يوضع زيت الزيتون في مقلاة علي النار

تسفع قطع الاستيك علي كل جهة لمدة 4 دقائق

ترفع من المقلاة.

يقلب بودرة الديمجلاس مع الماء وتوضع علي النار مع الفلفل الأسود والزعتر ثم

توضع اللحم مرة اخري في المقلاة مع صوص الدمي جلاس وتترك علي نار متوسطة حتي تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الديمي جلاس في البيت لمن يرغب

5 كيلو عظم بتلو

2 كيلو بصل

½ كيلو كرفس

½ كيلو كرات

1 كيلو جزر

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

¼ كيلو دقيق

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل

½ كيلو طماطم

¼ ملعقة قرفة

¼ ملعقة بقدونس مفروم

3 ورق لورا

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

4 لتر ماء ساخن

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة فلفل



طريقة عمل صلصة الديمي جلاس في البيت لمن يرغب

1- احضري صينية كبيرة وضعي فيها عظام البتلو في الفرن حتى تأخذ اللون البني الداكن ويجب أن لا تحترق.

2- سخّني طنجرة كبيرة على النار على درجة حرارة مرتفعة، ضعي فيها الخضروات ماعدا صلصة الطماطم، الطماطم والدقيق.

3- ضعي العظام على الخضار وقلّبي جيداً حتى يصبح لونهم بني غامق مع الحرص أن لا تحرقيه، ثم ضعي قليل من الماء

واستمري في التقليب.

4- اضيفي صلصة الطماطم وقلّبيهم لمدة 10 دقائق ثم اضيفي الدقيق، المياه الساخنة والطماطم واغلّيهم على نار هادئة لمدة 7 ساعات.

5- صفّي المزيج بمصفاة وضعيه في الثلاجة واستخدميه في وصفاتك مع أصناف اللحوم.

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