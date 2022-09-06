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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

100 كبسولة السولبادين.. ضبط ثلاثيني بمطار سوهاج الدولي لمحاولته تهريب أقراص مخدرة

صدى البلد

تمكنت اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر؛ لمحاولة تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين المُخدر، وتم تحويله إلى مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لأمن المواني، يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط المدعو (حسن. ا. ح- 35 عامًا- عامل- ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج).

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100 كبسولة السولبادين المُخدر

يحمل جواز سفر رقم محدد أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة السعودية، وبحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المٌخدر، مُخبأة بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب.

تم التحفـظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج كبسولة مطار تهريب مطار سوهاج جرجا

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