اليوم.. إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين والقدامى الراغبين في الالتحاق بمدن جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين والقدامى الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية بالجامعة، من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس الموافق 22/9/2022 بالإدارة الطبية بمجمع بسبرباى، حيث يتم استقبال الطلاب من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

وشدد الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية بجامعة طنطا، على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الكشف الطبي، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لافتا على ضرورة إحضار استمارة موجهه باسم الطلاب من إدارة المدن الجامعية تفيد بحصوله على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا كانت قد أعلنت مواعيد فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد كمرحلة أولى، عن طريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني للعام الجامعي 2022/2023، بدءًا من السبت الموافق 3/9/2022 حتى الخميس 22/9/2022 .