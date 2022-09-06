بحبك يا ريهام.. أجمل لقطات رومانسية بين مؤمن زكريا وزوجته| شاهد

حل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق وزوجته، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا:" ريهام بتحب الورد وفي مرة عملت لها مفاجأة فيعيد ميلادها وجبت لها ورد ".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة:" هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره وكلمة بحبك ما قالهاش قبل كده ".

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور مؤمن زكريا وزوجته.

طلب إسعاد يونس كم مؤمن زكريا

وطلبت إسعاد يونس، من مؤمن زكريا ، توجيه كلمات رومانسية لـ زوجته مثل « بحبك يا ريهام».

ووجه مؤمن زكريا، رسالة رومانسية لزوجته على الهواء قائلا :"بحبك يا ريهام"، وقامت إسعاد يونس بإطلاق زغرودة على الهواء تعبيرا عن فرحتها بما فعله مؤمن زكريا.

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