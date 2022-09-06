ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

تراشق كل من الداعية مظهر شاهين وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تبادلا المنشورات للرد على بعضهما.

بداية الأزمة :

بدأت الأزمة حين علقت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على منشور لـ مظهر شاهين والذى كتبه تعليقاً على تصريحات الفنان محمد عطية فيما يخص المساكنة، حيث انتقد تصريحات الأخير بشدة.

وهو ما دفع ندي الكامل للرد على الداعية مظهر شاهين قائلة : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء”.

أحمد الفيشاوي وطليقته ندي الكامل

مظهر شاهين لـ ندي الكامل : أنا مش نافخ

هذا المنشور جعل مظهر شاهين يرد على ندي الكامل قائلاً : الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي "بحرقة" من غيرتها علي البشرية، ورفضها للخراب والدمار.. كدت أفقد الوعي أمام حرصها علي إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوي ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام.

وأضاف: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناسا يعبدون البقر "السادة والمنقطة" ، والنار "الملهلبة" ، والفئران "الكيوت"؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين ، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش "نافخ".

ندي الكامل واحمد الفيشاوي قبل انفصالهما

ندي الكامل لـ مظهر شاهين : انت بترفع مقاساتي ؟

على الفور عادت ندي الكامل لترد على مظهر شاهين، حيث كتبت عبر ستوري إنستجرام قائلة :" انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي ماتتوضي كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هي احسن زى ما مفروض ترد بالحسني.

مظهر شاهين وندي الكامل

ندي الكامل توضح رأيها :

عادت مرة جديدة ندي الكامل لترد على مظهر شاهين مرة أخري، حيث قالت : عبر ستوري إنستجرام: «عشان بس نكون واضحين أنا مش بحب المساكنة ومش بأيدها عشان ما تزطش أنت وكل واحدة .. كل واحد حر اللي يتجوز يتجوز واللي يساكن يساكن .. ومخرجش مني أي كلمة عن الموضوع ده أصلا .. وأه مش بحب المساكنة وبحب الجواز وفكرته وبأيدها".