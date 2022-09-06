عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استغرقنا ست ساعات أمس لتسمية المقررين

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأربع الجلسات الماضية كانت جلسات إجرائية لوجستية شهدت تحديد لائحة مجلس الأمناء والميثاق وتم الاتفاق على 3 محاور وهي المحور السياسي، الاجتماعي، والاقتصادي.

وأضاف عبدالقوي خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "أصبح علينا مسؤولية جديدة وهي تحديد عدد من اللجان النوعية لكل محور، ففي المحور السياسي انبثقت 3 لجان أساسية، الأحزاب السياسي والتمثيل النيابي ومباشر الحقوق السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان".

وتابع: "بالنسبة إلى المحور الاجتماعي ينبثق منه موضوعات، التعليم، الصحة، القضية السكانية، الأسرة وتماسك المجتمع، الهوية والثقافة المصرية، وبالنسبة إلى المحور الاقتصادي، فإن عدة موضوعات تنبثق منه، وهي التضخم، الغلاء، الزراعة، الصناعة، الاستثمار الداخلي والمحلي، الديون الخارجية، وملكية الدولة".

وواصل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "هناك 3 محاور رئيسة، أصبح لزاما علينا أن نحدد مقرر ومقرر مساعد لكل محور، وكل موضوع من الموضوعات التي انبثقت عن المحاور مقرر ومقرر مساعد، وبالأمس كنا نعكف على تسمية المقررين والمقررين المساعدين، واستغرقنا نحو 6 ساعات".

وواصل الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "عملنا بسيناريو ديموقراطي، وعُرض علينا أسماء كثيرة ونراعي الجهات التي رشحت والتوازن حفاظا على الشفافية، وراعينا النوع الاجتماعي بحيث يكون هناك سيدات ورجال، كما راعينا الشباب والبرلمان والأحزاب السياسية، ولم تكن المهمة سهلة.