بسبب مصطفى شوبير.. الأهلي يصدم حارس مرمى الزمالك بفرمان من الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد صبحي حارس الزمالك والمعار إلي نادي فاركو .

وأكد شوبير علي راديو 93.7 اون سبورت ، ان مسئولي النادي الأهلي تحدثوا مع محمد صبحي واللاعب رحب بالانضمام للقلعة الحمراء ولكن وضع شروطا مبالغا فيها .

وشدد شوبير ، علي ان عندما عرض شروط محمد صبحي رفض محمود الخطيب تلك الشروط ورفض ايضا التعاقد معه .

وتابع ، أخبر الخطيب لجنة الكرة خلال الاجتماع بهم بأن الاهلي لا يحتاج الي حارس مرمي جديد بعد ظهور مصطفي شوبير بمستوي جيد واشاد به الجميع .