عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتابع مشروع ربط البلينا بـ"الصحراوي الغربي"

طريق البلينا الصحراوي
طريق البلينا الصحراوي الغربي

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي من خلال  إنشاء طريق بطول 26 كيلومتر، وبتكلفة 200 مليون جنيه، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

نصف كيلو حشيش.. ضبط تاجر مخدرات المراغة في سوهاج

100 كبسولة السولبادين.. ضبط ثلاثيني بمطار سوهاج الدولي لمحاولته تهريب أقراص مخدرة

المشروع يخدم الاستثمار

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع كطريق محوري يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة، حيث يسهم بشكل فعال في ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي.

ولفت إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة سوهاج على صعيد الطرق والكباري، وذلك ضمن رؤية الدولة والقيادة السياسية، لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة القاعدة الأساسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال المهندس محمد عبد العاطي مدير هيئة الطرق والكباري بسوهاج، إن الطريق يبدأ من قرية الحرجة بالبلينا وصولا إلى الصحراوي الغربي، بطول 26 كيلو متر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رصف 6 كيلومتر من الطريق، وجاري العمل في باقي المسافة، من خلال تكسير الصخور، وشق وتمهيد جسر الطريق، بالإضافة إلى أعمال حمايات السيول.

سوهاج تكلفة مليون البلينا الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

موضوعات متعلقة

حبس القمري مستريح سوهاج 4أيام لاستيلاءه على 2 مليون جنيه من المواطنين

ترشيحاتنا

مدبولي: إعلان سعر الأراضي الصناعية خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء

مهاجم ليفربول السابق: محمد صلاح تأثر برحيل ماني.. وهذا المدرب الأفضل للأهلي..حوار

ظهور القنديل الأزرق بالساحل الشمالى|هل يسبب التسمم للإنسان؟ خبير أحياء مائية يجيب

مدبولي: الدولة تحركت لرفع كفاءة المصارف لتطهير بحيرة قارون

خطير ومؤذي .. ما لا تعرفه عن مرض المتهم في قضية فتاة الزقازيق

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء وحذاء شفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بفستان مبهج.. درة تستعرض أناقتها في فينسيا|شاهد

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

فيديو

بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي.. مشادة بين ندى الكامل ومظهر شاهين| فيديوجراف

نهاد أبو القمصان تثير الجدل: الزوجة ملزمة فقط بالعلاقة الحميمية |فيديو جراف

غربلت البر كله.. مصطفى حجاج وهانى محروس يكشفان سر تصدر الأغنية للتريند

تكهنات بزواج سري .. صوفينار تثير الجدل بفيديو مع طفلة تشبهها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ