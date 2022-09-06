بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتابع مشروع ربط البلينا بـ"الصحراوي الغربي"

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي من خلال إنشاء طريق بطول 26 كيلومتر، وبتكلفة 200 مليون جنيه، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

المشروع يخدم الاستثمار

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع كطريق محوري يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة، حيث يسهم بشكل فعال في ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي.

ولفت إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة سوهاج على صعيد الطرق والكباري، وذلك ضمن رؤية الدولة والقيادة السياسية، لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة القاعدة الأساسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال المهندس محمد عبد العاطي مدير هيئة الطرق والكباري بسوهاج، إن الطريق يبدأ من قرية الحرجة بالبلينا وصولا إلى الصحراوي الغربي، بطول 26 كيلو متر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رصف 6 كيلومتر من الطريق، وجاري العمل في باقي المسافة، من خلال تكسير الصخور، وشق وتمهيد جسر الطريق، بالإضافة إلى أعمال حمايات السيول.