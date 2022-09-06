نصف كيلو حشيش.. ضبط تاجر مخدرات المراغة في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المُخدرات منطقة وسط الصعيد، من ضبط عاطل في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ لاتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن وجرود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار المدعو (فتحي. ا. ع- 28 سنة- عاطل- ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة)، بالمواد المُخدرة.

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي بمدخل قرية نجع أبو عوض، دائرة المركز وبحوزته

3 طرب وكمية مُجزئة من مادة الحشيش المُخدر، يزنوا حوالي 500 جرام، هاتف محمول سلاح أبيض سكين، ومبلغ 250 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المُخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع

والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم التحفظ على المضبوطات، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.