مدبولي: الدولة تحركت لرفع كفاءة المصارف لتطهير بحيرة قارون

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم استهداف الإنتهاء بالكامل من موضوع الصرف الملوث لبحيرة قارون، بجانب مشروع حياة كريمة والمشروعات الكبيرة فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، .

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته اليوم، على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالفيوم، أن الأمور تتحرك فى تطوير بحيرة قارون فى مسارها الطبيعي، حيث أنها تستغرق بعض الوقت، ولكن اللافت للنظر أن هناك أماكن بعينها ببحيرة قارون السمك بها أصبح متوافر بكميات كبيرة.

وتابع أن الدولة تحركت لرفع كفاءة المصارف لتطهير بحيرة قارون وزيادة كمية إضافية للبحيرة، لافتا إلى أنه تم رصد تزايد فى اعداد الطيور بالحيرة، وهذا دليل صحي أن هناك تحسن كبير فى نوعية المياه.

وأشار إلى أن هناك مشروع عملاق من أجل تقليل الملوحة وهو إستخلاص الاملاح بالبحيرة، والمرحلة الأولي تعمل حاليا، معقبا: “هذا المشروع سيخلق حجم هائل من فرص العمل ويقلل من ملوحة المياه فى البحيرة”.