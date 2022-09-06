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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل ثاني جلسات محاكمة 43 متهما في قضية الحرس السري للجماعة الإرهابية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" لجلسة 17 أكتوبر.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد.

إحالة 43 متهم في قضية الحرس السري للجماعة الإرهابية

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بحرس الثورة إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

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