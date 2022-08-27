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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. منطوق الحكم على 54 متهما في قضية الاستيلاء على المواد البترولية

المتهمين
المتهمين

قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على ٥٤ متهم في القضية المعروفة اعلاميا بـ " الاستيلاء على المواد البترولية".

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والغرامة ٢٠ الف جنيه كلا من، أحمد فتحي وحسام فتحي أبو العلا، وأحمد سيد، وأحمد سعيد ابو المجد، وفاطمة اسماعيل، وابو القاسم جمال، وعلاء مسعد، واحمد محمد عبدالعزيز، ومحمد سيد، ومصطفى احمد، وسعيد حمد، وسيد أحمد قاسم، ومحمد سعيد، وعمرو فتحي، وبدر أحمد محمد، ومحمود عادل.

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد ١٥ عام والغرامة ٥ آلاف جنيه كلا من، ابراهيم مصطفى، ومصطفى محمدين، وعادل اسماعيل، ومحمد حسن، وعبدالله حسني، ورضوان حمدي، ومصطفى محمد، وخالد عبدالمحسن، وعماد عبدالرحمن، وعبدالعزيز محمد، ومنصور عبدالعاطي، وكريم سعيد، ومصطفى بدر، والحسيني جمال.

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد ٥ سنوات والغرامة ٥ آلاف جنيه كلا من، أحمد مفرج، ووليد فريج، وسلمان عيد، ومحمد صلاح، وأحمد حامد، وعمرو سيد، وإمام عبدالعاطي، وإبراهيم محمد، ومعتز سالم، ومحمد سيد، وأحمد عربي.

كما قضت المحكمة بالسجن ٥ سنوات للمتهم أحمد صلاح "حدث".

وبراءة كلا من سيد جمعة وزكريا عزت، ومحمد صبحي ومحمد عبدالحميد وعمرو عبدالحميد وحمادة عابدين ومحمد عادل وكريم مجدي ومجدي كريم ومختار محمد وأحمد رشاد ومحمد سيد.

وإلزام المحكوم عليهم عدا المتهم الحدث برد مبلغ ٣٨.٦١٤.٨٨٠ مليون جنيه قيمة المواد البترولية.

والزامهم بمبلغ ٣.٨١٩.٩٧٩ مليون جنيه قيمة التلفيات ورد الشيء لأصله ومصادرة الاموال والادوات والآلات والمعدات والاسلحة والذخائر والسيارات المضبوطة ماعدا ٤ سيارات.

وإغلاق جميع الاماكن المضبوطة المخازن والجراجات التي قد استعملت في نشاط المحكوم عليهم.

وحظر قيام المحكوم عليهم بآي أعمال في أي اماكن او انشطة خاصة بالمواد البترولية او مشتقاتها في جميع انحاء الجمهورية لمدة ٥ سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلا عصابيا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر،تستعمل في  الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

وأسندت لهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

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جنايات القاهرة مجمع محاكم طرة المواد البترولية بمجمع محاكم طرة الاستيلاء على المواد البترولية

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