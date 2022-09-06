حبس 4 أيام علي ذمة التحقيق لعصابة صدام لاتجارها بالحشيش في سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جزيرة شندويل بسوهاج، بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطل وربتي منزل، تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة، متخذين من دائرة المركز مجسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد.

تفاصيل الواقعة

يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل منج:" صدام. ا. ا- 34 عامّا- عاطل- ويقيم بناحية دائرة مركز المراغة، فاتن. م. ف- 26 سنة- ربة منزل، شقيقتها رضا. م. ف- 29 سنة- ربة منزل- وتقيمان دائرة مركز المراغة"، بالاتجار بالمواد المُخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين بكُبري جزيرة شندويل دائرة المركز، وبحوزتهم 12 طربة من مادة الحشيش المُخدر يزنوا حوالي 1200 جرام، وكمية من مادة الآيس المُخدر تزن حوالي 350 جرام، وسلاح أبيض سكين، مبلغ 410 جنيهًا، وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفـظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.