جوردون موراي تحول سياراتها لتعمل بمحركات هجين وكهرباء وهيدروجين.. تفاصيل

أعلنت جوردون موراي أوتوموتيف صانع السيارات الخارقة الذي تأسس في المملكة المتحدة في عام 2017 على يد مصمم ماكلارين الشهير جوردون موراي ، وتعرف الشركة بمحركاتها عالية السرعة ذات الـ 12 أسطوانة، عن العمل على تحويل كافة سياراتها لتعمل بمحركات هجين وكهرباء وهيدروجين.



كما أن طرازا جوردون موراي T.50 و T.33 ، عبارة عن سيارات قوية تنتمي للمدرسة الكلاسيكية يسكنهما محرك جبار بـ 12 اسطوانة ويستنشق بشكل طبيعي ولكن يبدو أن عملية الكهربة في صناعة السيارات لن تمر حول صانع السيارات مرور الكرام ،و لا أحد محصن ضد الكهرباء الكاملة والتهجين وقد اعترف فيليب لي ، رئيس مجموعة جوردو موراي ، مؤخرًا أن فريق البحث والتطوير في GMA يعمل بالفعل على مشاريع كهربائية مختلفة، ويستكشف الفريق عدة أفكار في البحث عن أفضل حل للكهرباء للشركة المصنعة.



سيارة جوردو موراي T33

وفي ذالك السياق اوضح لتوب جيرأجريت مع رئيس مجموعة جوردو موراي قائلا " في النهاية سننتهي جميعًا الى الكهرباء ، وأعتقد أن هذه ستكون نقطة النهاية والسبب هو أن الضرورات ستحدد إلى أين نتجه جميعا، وبالنسبة لـ GMA هذا شيء نعمل عليه ولدينا البحث والتطوير من أجل استكشاف أنواع مختلفة من المحركات ، على طول الطريق من خلال التهجين والكهرباء والهيدروجين والوقود البديل ، ونبحث في كل شيء من أجل تحديد خطوط خارطة الطريق للمستقبل ".



سيارة جوردو موراي T33



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط جوردون موراي اوتوموتيف بمنتج مكهرب، وفي وقت سابق من هذا الصيف ، أصبح من الواضح أن العلامة التجارية تطور سيارتي دفع رباعي كهربائيتين من شأنها تغيير الطريقة التي نفكر بها بشأن القلق حول المدى وديناميكيات السيارة، وستمثل هاتان السيارتان الكهربائيتان عالية الركوب أول دخول للعلامة التجارية في الاتجاه الأكثر انتشار مع توقع أن يتم تسعير كلا الطرازين بشكل معقول وأن يكونا خفيفين قدر الإمكان، ولا توجد تفاصيل تقنية محددة متاحة حاليًا .



سيارة جوردو موراي T33

وفي سياق متصل كشف رئيس المجموعة البريطانية قائلا " أن العلامة التجارية ستركز دائمًا على التكنولوجيا ، بغض النظر عن المحركات وأنظمة نقل الحركة التي يتعين عليها استخدامها، ومن المحتمل أن يسعد المتحمسون لسماع أن الخفة ستظل سمة أساسية لمنتجات GMA حيث تريد الشركة الحفاظ على العاطفة المحببة لدى العملاء .



سيارة جوردو موراي T33

واختتم قائلا " إن روح علامتنا التجارية وما نقوم به هي أننا نريد من الناس قيادة سياراتنا والاستمتاع بها في كل مكان لأنها لن تكون متحف للجلوس هناك فقط".