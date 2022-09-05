قادمة من أفلام الخيال العلمي.. Areil تكشف عن سيارتها الخارقة Hipercar

كشفت شركة Ariel أرييل ، وهي شركة صناعة سيارات بريطانية صغيرة معروفة بطرازات atom و Nomad الأيقونية ، عن أحدث سياراتها والتي أطلقت عليها اسم هيبركار Hipercar ، وهي تعتبر ثورة وخروج كبير عن التصميمات المعتادة للسيارات سواء عادية أو خارقة.

تعد سيارة أرييل هايبر كار رياضية كهربائية بالكامل مع ألواح داخلية وجسم حقيقيين وإن كانت في مظهرها توحي بأنها لعبة اطفال أو سيارة قادمة من أفلام الخيال العلمي وليست حقيقة، بسبب التصميم المجنون والغريب.

تعد سيارة Ariel Hipercar ليس فقط اسم ذكي لأنه اختصار لجملة "عالية الأداء منخفضة الكربون"، بالنسبة للشاسيه والأطر الفرعية فهي مصنوعة من مادة الألمنيوم ، في حين أن هيكل الجسم المضحك لغرابته والذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج دون تغيير - مصنوع من ألياف الكربون.

تستمد سيارة Ariel Hipercar أرييل هايبر كار قوتها من حزمة بطاريات سعة 62.0 كيلو واط في الساعة توفرها Cosworth وتعمل على بنية 800 فولت. يمكن للمشترين الاختيار بين الدفع الخلفي أو الدفع الكلي، مع محرك كهربائي Equipmake APM بقوة 290 حصان مثبت في كل محور للسيارة. يبلغ إجمالي خرج الطاقة لإصدار الدفع الكلي 1163 حصانًا و 1327 رطلاً من عزم الدوران ، بينما تحصل نسخة الدفع الخلفي على 581 حصانًا و 664 رطلاً.

نشرت أرييل صورة لـ هايبركار كنموذج أولي اختباري وليست نسخة الإنتاج، مع نية لدخولها مرحلة الإنتاج التجاري قريبا، لم تذكر الشركة البريطانية سعر وتكلفة السيارة الخارقة الجديدة ومتى ستبدأ عمليات التسليم، ومن المتوقع أن تعلن المزيد من التفاصيل قبل نهاية العام الحالي.