عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قادمة من أفلام الخيال العلمي.. Areil تكشف عن سيارتها الخارقة Hipercar

Ariel  Hipercar
Ariel  Hipercar

كشفت شركة Ariel أرييل ، وهي شركة صناعة سيارات بريطانية صغيرة معروفة بطرازات atom و Nomad  الأيقونية ، عن أحدث سياراتها والتي أطلقت عليها اسم هيبركار Hipercar ، وهي تعتبر ثورة وخروج كبير عن التصميمات المعتادة للسيارات سواء عادية أو  خارقة.

تعد سيارة أرييل  هايبر كار  رياضية كهربائية بالكامل مع ألواح داخلية وجسم حقيقيين وإن كانت في مظهرها توحي بأنها لعبة اطفال أو سيارة قادمة من أفلام الخيال العلمي وليست حقيقة، بسبب التصميم المجنون والغريب.

تعد سيارة Ariel  Hipercar ليس فقط اسم ذكي لأنه اختصار لجملة "عالية الأداء منخفضة الكربون"، بالنسبة للشاسيه والأطر الفرعية فهي مصنوعة من مادة الألمنيوم ، في حين أن هيكل الجسم المضحك لغرابته  والذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج دون تغيير - مصنوع من ألياف الكربون. 

شركة بريطانية تكشف عن سيارة خارقة بقوة 1180 حصانا | صور

الرئيس التنفيذي لـBMW: تقديم سيارة خارقة بديلة لـM1 ضمن أولوياتنا الفترة المقبلة

تستمد سيارة Ariel  Hipercar  أرييل  هايبر كار  قوتها من حزمة بطاريات سعة 62.0 كيلو واط في الساعة توفرها Cosworth وتعمل على بنية 800 فولت. يمكن للمشترين الاختيار بين الدفع الخلفي أو الدفع الكلي، مع محرك كهربائي Equipmake APM بقوة 290 حصان مثبت في كل محور للسيارة. يبلغ إجمالي خرج الطاقة لإصدار الدفع الكلي  1163 حصانًا و 1327 رطلاً من عزم الدوران ، بينما تحصل نسخة الدفع الخلفي على 581 حصانًا و 664 رطلاً.

نشرت أرييل صورة لـ هايبركار كنموذج أولي اختباري وليست نسخة الإنتاج، مع نية لدخولها مرحلة الإنتاج التجاري قريبا، لم تذكر الشركة البريطانية سعر وتكلفة السيارة الخارقة الجديدة ومتى ستبدأ عمليات التسليم، ومن المتوقع أن تعلن المزيد من التفاصيل قبل نهاية العام الحالي.

Ariel أرييل atom Nomad Hipercar أرييل هايبر كار Areil Hipercar Ariel Hipercar سيارة خارقة سيارات خارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

تعدى عليها وقطع ملابسها.. حالات واتس الخادمة أشعلت نار الجاني| تفاصيل

تقسيط الغرامة لـ الزمالك.. المصري يسعى لضم كهربا مجانا من الأهلي

موضوعات متعلقة

ارتفاع إيرادات بولستار 95% في النصف الأول من 2022

مرحلة أولى.. بي إم دبليو تقدم أسطولا صغيرا من iX5 بالوقود الهيدروجيني

تكنولوجيا مستدامة.. بولستار تتعاون مع شركة Candela لبناء القوارب والسفن الكهربائية

بينيلوبي كروز وآدم درايفر في إيطاليا لتصوير فيلم "فيراري"

بولستار تبيع كل وحدات 6 LA Concept قبل وصوله للأسواق في 2026

طرح فى البورصة.. لوسيد تسعى لجمع 8 مليار دولار استثمارات إضافية

عدد الطرازات الكهربائية بمدى سير 300 ميل يتضاعف 3 مرات بعام واحد

للمهام الشاقة.. مونرو مارك 1 للطرق الوعرة تغزو أمريكا عن طريق المزارعين والتعدين

ترشيحاتنا

هل يعاني اقتصاد روسيا من العقوبات وحرب أوكرانيا؟

حقيقة انتقال أحمد عادل ميسي إلى الزمالك

رجل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. إريكسن من أزمة قلبية إلى عرش النجومية

مصر تكافح التصحر بـ مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. خطوات التسجيل باختبارات القدرات للكليات عبر هذا الرابط

بـ تخفيضات 30% .. زي مدرسي وأدوات طلابية في كلنا واحد بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا محترمة وخلوقة.. أجرأ 10 إطلالات أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي

محدش يفتح فيسبوك بكرة.. ماذا سيحدث في الموقع ويهدد بفضح كل المستخدمين؟

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

هنتفضح كلنا .. اختراق الفيسبوك يفزع الفتيات | اعرف الحقيقة

فيديو

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ