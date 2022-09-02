شركة بريطانية تكشف عن سيارة خارقة بقوة 1180 حصان | صور

كشفت شركة Ariel البريطانية عن سيارة خارقة هجينة بمواصفات خارقة للانضمام الى عروض السباقات الترفيهية، ولكن لا تزال السيارة في الصور نموذجًا أوليًا، وتخطط الشركة لتقديم نماذج العملاء الأولى في غضون عامين تقريبًا.

Ariel

ستتوفر السيارة الهجينة الخارقة بخيار دفع رباعي بأربعة محركات كهربائية أو دفع خلفي بمحركين، وسيوفر الإعداد المكون من أربعة محركات 1180 حصانًا (880 كيلووات).

تقول شركة Ariel أن السيارة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 2.09 ثانية و 100 ميل في الساعة (161 كيلومترًا في الساعة) في 4.4 ثانية، مع نظام توجيه عزم الدوران المخطط ، ستكون هذه الأوقات أسرع، وفقًا لخطط الشركة.

Ariel

سيأتي السيارة الهجينة ببطارية من إنتاج كوزوورث بقوة 62 كيلو وات في الساعة تقدم ما يقدر بـ 150 ميلاً (241 كيلومترًا) من المدى، لتعزيز هذا الرقم ، ستقدم Ariel موسع نطاق توربين كوزوورث الاختياري، وستدور بسرعة 110.000 دورة في الدقيقة وستنتج 47 حصانًا (35 كيلوواط) من الطاقة.

Ariel

تسير السيارة على هيكل أحادي من الألومنيوم مع ألواح هيكل من ألياف الكربون، مع وجود أربعة محركات ، يبلغ الوزن المقدر 3.307 رطلاً (1500 كجم) ، وسيكون البديل ثنائي المحرك أقل من 3.086 رطلاً (1400 كجم).

Ariel

أوضحت Ariel ان التصميم الخارجي للسيارة يأتي من متطلبات تحقيق كفاءة السحب والتبريد اللازم، حيث تتميز بزعانف عمودية ملتصقة من كل زاوية وواحدة أخرى تعمل على طول الخط المركزي للسطح الخلفي.

Ariel

لم تكشف Ariel عن السعر النهائي حتى الآن، لكن آرييل تنوي أن يكون الرقم أقل من مليون جنيه إسترليني، وسيتم الإنتاج في إنجلترا.