عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة بريطانية تكشف عن سيارة خارقة بقوة 1180 حصان | صور

Ariel 
Ariel 

كشفت شركة Ariel البريطانية عن سيارة خارقة هجينة بمواصفات خارقة للانضمام الى عروض السباقات الترفيهية، ولكن لا تزال السيارة في الصور نموذجًا أوليًا، وتخطط الشركة لتقديم نماذج العملاء الأولى في غضون عامين تقريبًا.

باقة 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة | صور

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

Ariel 

ستتوفر السيارة الهجينة الخارقة بخيار دفع رباعي بأربعة محركات كهربائية أو دفع خلفي بمحركين، وسيوفر الإعداد المكون من أربعة محركات 1180 حصانًا (880 كيلووات). 

 

تقول شركة Ariel أن السيارة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 2.09 ثانية و 100 ميل في الساعة (161 كيلومترًا في الساعة) في 4.4 ثانية، مع نظام توجيه عزم الدوران المخطط ، ستكون هذه الأوقات أسرع، وفقًا لخطط الشركة.

Ariel 

سيأتي السيارة الهجينة ببطارية من إنتاج كوزوورث بقوة 62 كيلو وات في الساعة تقدم ما يقدر بـ 150 ميلاً (241 كيلومترًا) من المدى، لتعزيز هذا الرقم ، ستقدم Ariel موسع نطاق توربين كوزوورث الاختياري، وستدور بسرعة 110.000 دورة في الدقيقة وستنتج 47 حصانًا (35 كيلوواط) من الطاقة.

Ariel 

تسير السيارة على هيكل أحادي من الألومنيوم مع ألواح هيكل من ألياف الكربون، مع وجود أربعة محركات ، يبلغ الوزن المقدر 3.307 رطلاً (1500 كجم) ، وسيكون البديل ثنائي المحرك أقل من 3.086 رطلاً (1400 كجم). 

Ariel 

أوضحت Ariel ان التصميم الخارجي للسيارة يأتي من متطلبات تحقيق كفاءة السحب والتبريد اللازم، حيث تتميز بزعانف عمودية ملتصقة من كل زاوية وواحدة أخرى تعمل على طول الخط المركزي للسطح الخلفي. 

 

Ariel 

لم تكشف Ariel عن السعر النهائي حتى الآن، لكن آرييل تنوي أن يكون الرقم أقل من مليون جنيه إسترليني، وسيتم الإنتاج في إنجلترا.

Ariel الهجينة كوزوورث انجلترا الخارقة البريطانية الترفيهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

صدمة فيريرا للزملكاوية.. سنخرج من دوري أبطال إفريقيا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات اعتمادية | صور

أسعار هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة| صور

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

بين الفاخرة والاقتصادية.. سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية | صور

تبدأ من 295 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية موديل 2022| صور

سعر هافال جوليان موديل 2022 في السعودية | صور

سكودا تكشف الستار عن سيارة فيجن 7S الكهربائية | صور

بقوة 829 حصانا.. فيراري دايتونا SP3 تتألق على حلبة السباق | فيديو

ترشيحاتنا

في الدقائق الأخيرة .. أوباميانج ينضم ل تشيلسي من برشلونه مقابل 12 مليون يورو

دعاء للميت يوم الجمعة .. يغفر الله له وينور قبره ويرزقه الفردوس الأعلى

الكويت تعلن ترحيل 15 ألف وافد مخالف

فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

رئيس رابطة الأندية يكشف عن موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد للدوري المصري..فيديو

شبانة : رئيس البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

ترشيحات مبكرة للأوسكار تلاحق كيت بلانشيت بعد عرض فيلمها Tár في مهرجان فينيسيا

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 .. اعرف هتسافر فين في الويك اند

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ