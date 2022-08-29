باجاني تستعد للكشف عن سيارة C10 الهجينة الخارقة | صور

تستعد شركة باجاني الإيطالية المختصة بإنتاج السيارات الرياضية الخارقة للكشف ع سياراتها الجديدة C10، والمقرر لها ان تظهر رسميا لأول مرة مرة في سبتمبر، وتقوم باجاني الآن باختبار السيارة في شوارع إيطاليا للوقوف على استعداداتها النهائية.

باجاني C10

في حين أن غطاء المحرك الخلفي لباجاني C10 كان مغطى، فهو الآن خالي من التمويه الثقيل، مما يعطي لمحة أولية لمدى انخفاض السطح الخلفي، ومكان وقوع منفذ العادم الرباعي الأيقوني ، ويغطيها جناح رقيق مع قوس طفيف يربط بين أغطية المصابيح الخلفية.

باجاني C10

يتم تقسيم الامتداد بين الرفارف الخلفية المقوسة بواسطة نفق المحرك، والذي يخفي محرك V12 تحته، وأكدت باجاني بالفعل أن محرك V12 سعة 6.0 لترات سيعود، مما قد يجعله يصل إلى 830 حصانًا.

باجاني C10

تقتصر اللقطات هذه المرة على رؤية الجزء الخلفي من C10، لكنها تقدم منظوراً جيداً لأقواس العجلات الأمامية التي تظهر بوضوح وسط هيكل السيارة المنخفض والمسطح.

باجاني C10

تبدو المنطقة المحيطة بفتحات التهوية الكبيرة في الحاجز الأمامي مسطحة ، كما هو الحال بالنسبة للأبواب الموجودة في سيارة الاختبار هذه، نحن نعلم كيف تحب باجاني المنحنيات في سياراتها الخارقة ، ويوحي الإعلان التشويقي الرسمي من أوائل مايو بالتأكيد بمزيد من الذوق على جانب C10أكثر مما نراه هنا.

سيتم كشف النقاب رسمياً عن كل شيئ يخص سيارة باجاني C10 الجديدة في يوم 12 سبتمبر القادمن بما في ذلك التصميم الذي يركز على الديناميكية الهوائية واسم السيارة.