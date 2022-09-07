أب يستغيث لعلاج نجلة المصاب بضمور فى المخ على نفقة الدولة

استغاث المواطن محمود عبد السلام ، المقيم شارع المستشفي بجوار الأوقاف بحى السلام التابع الى محافظة الإسماعيلية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من معاناة نجله “ أحمد ” من ضمور في المخ.

ويقول فى رسالته : أبنى أحمد محمود عبد السلام يبلغ من العمر الأن 14 عاماً ، يعانى من ضمور فى المخ وذلك يرجع الى تعرضه للصعق الكهربائى اثناء لعبه بنادى الاسماعيلى القديم بسبب ترك سلك كهربائي على الأرض واتكهرب منه لإهمال العاملين فيه مما أدى الى إصابته بضمور فى المخ ، منذ 7 سنوات ، وبذلك لم يستطيع الدراسة كغيره من الأطفال .

وأضاف : مرض ضمور المخ هو مرض موت خلايا الأعصاب والخلايا التى تصل بينها مما يسبب فقدان القيام بالعمليات الإرادية وعمليات التفكير والتركيز.

وتابع الأب: "أحمد يحتاج للعلاج على نفقة الدولة لأن علاجه غالي جدا ، ولا أستطيع توفير تكاليف علاجه ، أنا مش طالب حاجة غير مساعدتى فى علاج نجلى حتى يستطيع الرجوع الى حياته الطبيعية كأى طفل فى عمره .

للتواصل مع والد الطفل أحمد

01288161710

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الطفل أحمد بعد الحادث

الطفل أحمد بعد الحادث