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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث لعلاج نجلة المصاب بضمور فى المخ على نفقة الدولة

التقرير الطبى لحالة
التقرير الطبى لحالة الطفل أحمد

استغاث المواطن محمود عبد السلام ، المقيم شارع المستشفي بجوار الأوقاف بحى السلام التابع الى محافظة الإسماعيلية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من معاناة نجله “ أحمد ” من ضمور في المخ.

 

ويقول فى رسالته : أبنى أحمد محمود عبد السلام يبلغ من العمر الأن 14 عاماً ، يعانى من ضمور فى المخ وذلك يرجع الى تعرضه للصعق الكهربائى اثناء لعبه بنادى الاسماعيلى القديم بسبب ترك سلك كهربائي على الأرض  واتكهرب منه لإهمال العاملين فيه مما أدى الى إصابته  بضمور فى المخ ، منذ 7 سنوات ، وبذلك لم يستطيع الدراسة كغيره من الأطفال .

 

وأضاف : مرض ضمور المخ هو مرض موت خلايا الأعصاب والخلايا التى تصل بينها مما يسبب فقدان القيام بالعمليات الإرادية وعمليات التفكير والتركيز. 

وتابع الأب: "أحمد يحتاج للعلاج على نفقة الدولة لأن علاجه غالي جدا ، ولا أستطيع توفير تكاليف علاجه ، أنا مش طالب حاجة غير مساعدتى فى علاج نجلى حتى يستطيع الرجوع الى حياته الطبيعية كأى طفل فى عمره .

 

للتواصل مع والد الطفل أحمد

01288161710

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الطفل أحمد بعد الحادث
الطفل أحمد بعد الحادث
الطفل أحمد بعد الحادث
الطفل أحمد بعد الحادث
الطفل أحمد بعد الحادث
الطفل أحمد بعد الحادث
وزارة الصحة محافظة الاسماعيلية على نفقة الدولة ضمور فى المخ نادى الاسماعيلى القديم سلك كهربائي مرض موت خلايا الأعصاب

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