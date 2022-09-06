بوتين يوجه بوضع نظام دون تأشيرة للسياح لا يتضمن مبدأ المعاملة بالمثل

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيُكلِف وزارة خارجية في بلاده بالعمل على إنشاء نظام بدون تأشيرة للسياح الأجانب لا يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الدولة، اليوم /الثلاثاء/: "نحن بحاجة إلى التشاور مع وزارة الخارجية حول إنشاء نظام بدون تأشيرة ولا أود أن أتشبث بمبدأ المعاملة بالمثل في هذه الحالة.. أعلم أن المبدأ العام لدى وزارة الخارجية هو مبدأ المعاملة بالمثل عندما يتعلق الأمر بضمان مصالحنا، فنحن نحتاج إلى استخدام المبادئ عندما يكون ذلك مفيدا لنا"، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون روسيا في موضوع التأشيرات أكثر مرونة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن بلاده تؤيد زيادة حصة التعاملات بالعملات الوطنية في التسويات بين دول مجموعة "بريكس"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التجارة العالمية تحتاج إلى التخلص من الاعتماد على الدولار.

وقال فولودين، خلال كلمة أمام المنتدى البرلماني الثامن لمجموعة "بريكس" اليوم: "نؤيد زيادة حصة التعامل بالعملات الوطنية في التعاملات المالية بين بلداننا، فنظام التجارة العالمي بحاجة إلى التخلص من الدولار".

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي: "هذه الزيادة من شأنها إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام التجاري الدولي وزيادة دور البلدان النامية وتقوية التنمية المستدامة".

وبدأ المنتدى البرلماني الثامن لدول مجموعة "بريكس" اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتترأس الصين المجموعة هذا العام.. ويشارك من الجانب الروسي في المنتدى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينك.