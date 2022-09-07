تمريض القاهرة: اختبار قدرات طلاب الدبلومات الفنية اليوم

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد عقد اختبارات القدرات للطلاب المعاهد الفنية.

وقالت كلية التمريض جامعة القاهرة ، ان موعد اختبارات القدرات لطلاب المعاهد الفنية الراغبين في الالتحاق بكليات التمريض لهذا العام 2022 يوم الأربعاء و الخميس الموافق 7 سبتمبر و الخميس 8 سبتمبر بمقر كليه التمريض جامعه القاهرة دخل حرم القصر العيني في تمام الساعة العاشرة صباحا .

على الجانب الاخر ، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لاستضافة جامعة القاهرة المكتب الوطني للوكالة في مصر ومركز قابلية التوظيف الفرانكوفوني ليقدم خدماته المتعددة للطلاب في التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية.

حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء كليات الآداب والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية ودار العلوم، ووفد الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والذي ضم د. سليم خلبوس الرئيس التنفيذي للوكالة وزير التعليم العالي السابق في تونس، والسيدة ماريال بايوه مديرة مكتب رئيس الوكالة، والسيد جان نويل باليو المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والسيدة سينثيا رعد نائبة السيد باليو، والدكتور محمود سالم الأستاذ بطب قصر العيني وممثل مصر في مجلس إدارة الفرانكوفونية، والسفير خالد عارف مدير إدارة الفرانكوفونية بوزارة الخارجية، والدكتور أشرف عزازي رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.