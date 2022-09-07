أخبار التعليم.. اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة 2022.. سجل عبر هذا الرابط.. تمريض القاهرة: اختبار قدرات طلاب الدبلومات الفنية اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

10 سبتمبر.. بدء التقديم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

أعلن قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس في المرحلة الثانية اعتبارا من يوم السبت 10 سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر 2022 علي نظام الزهراء .

تمريض القاهرة: اختبار قدرات طلاب الدبلومات الفنية اليوم

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد عقد اختبارات القدرات للطلاب المعاهد الفنية.

اليوم.. بدء التنسيق الداخلي لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

يبدأ اليوم الأربعاء ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. سجل عبر هذا الرابط

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات في اليوم الاخير لها عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.