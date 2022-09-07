التموين: الدعم الذي وجّه به الرئيس السيسي مستمر حتى مارس 2023 |فيديو

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث باسم الوزارة، أن "البنية الأساسية كالمناطق التجارية واللوجيستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة والنصف جملة، دائما ما تخلق اقتصاداً منظماً واستثمارات في التجارة الداخلية.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن الأسواق ستوفر سلعًا بنسب تخفيضات على الأقل تصل لـ25% عن سعر التجزئة، مشيرًا إلى أنه ومع تقليل الحلقات الوسيطة.

وتابع معاون وزير التموين، أن الزيادات التى وجّه بها الرئيس السيسي، كانت مع بداية هذا الشهر حتى شهر مارس القادم، مؤكدًا أن الدعم يستفيد منه 8 ملايين أسرة.

وأشار أحمد كمال إلى أن الفئات المستحقة للدعم، تتمثل في من يحصل على معاش تكافل وكرامة، ومن يحصل على معاش أقل من 2500 جنيه، أو من يحصل على راتب أقل من 2700 جنيه.

يحق لها التظلم



واستكمل معاون وزير التموين، تصريحاته قائلا "الوزير شدّد على أن هناك فئة يحق لها التظلم من يستحق تلك الزيادة ستكون في الشهر التالي من التظلم، خاصة أن عملية الدعم مستمرة خلال 6 أشهر.