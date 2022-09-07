بندعم بعض .. أحمد سعد يتحدث عن علاقته بأخيه عمرو في الفن|فيديو

قال الفنان أحمد سعد ، إن علاقته بأخوة " عمرو سعد " علاقة محبة ، موضحا : " عمرو شخص خطير وبيعمل معايا حجات جميلة " .

وتابع الفنان أحمد سعد ، خلال استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته ، مردفا : " مكنوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية " .

وأكمل : عمر كان بيمثل وأنا في المعهد وكنا بندعم بعض بشكل خاص ، وحاسين أن في لحام بينا ، مضيفا : " أي حاجة لازم أكلمه قبها وناخد رأس بعض في الأعمال الفنية وعمري ما عملت له أغاني مسلسلات ومخدهاش " .

وقام الفنان أحمد سعد بغناء أغنيته الشهيرة " بحبك يا صاحبي " على مسرح برنامج " صاحبة السعادة " ، ومع الإعلامية " إسعاد يونس " .

وحرصت الفنانة إسعاد يونس على المشاركة في تحدي أغنية سايرينا يا دنيا مع الفنان أحمد سعد، وذلك في فيديو جديد لها عبر إنستجرام.