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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بندعم بعض .. أحمد سعد يتحدث عن علاقته بأخيه عمرو في الفن|فيديو

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

قال  الفنان أحمد سعد  ، إن علاقته بأخوة " عمرو سعد " علاقة محبة ، موضحا : " عمرو شخص خطير وبيعمل معايا حجات جميلة " .

وتابع الفنان أحمد سعد ، خلال استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته ، مردفا : " مكنوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية " .

وأكمل : عمر كان بيمثل وأنا في المعهد وكنا بندعم بعض بشكل خاص ، وحاسين أن في لحام بينا  ، مضيفا : " أي حاجة لازم أكلمه قبها وناخد رأس بعض في الأعمال الفنية وعمري ما عملت له أغاني مسلسلات ومخدهاش " .

وقام الفنان أحمد سعد بغناء أغنيته الشهيرة " بحبك يا صاحبي " على مسرح برنامج " صاحبة السعادة " ، ومع الإعلامية " إسعاد يونس " .

وحرصت الفنانة إسعاد يونس على المشاركة في تحدي أغنية سايرينا يا دنيا مع الفنان أحمد سعد،  وذلك في فيديو جديد لها عبر إنستجرام.

الفنان أحمد سعد عمرو سعد برنامج صاحبة السعادة توك شو

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