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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قائد سيارة الإسعاف بسوهاج: تم إعادة المبلغ لأسرة المتوفى.. فيديو

هيئة الإسعاف المصرية
هيئة الإسعاف المصرية

أكد علاء أحمد إبراهيم، قائد سيارة الإسعاف في سوهاج، أنه تم العثور على 1.9 مليون جنيه، أثناء نقل جثتي شخصين لقيا مصرعهما؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

 

وقال علاء أحمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم إعادة المبلغ لأسرة المتوفي، مؤكدا أنه كان هناك محاولات من البعض بأخذ هذا المبلغ لكنه رفض ذلك.

 

تكريم المسعف

وأردف مدير مرفق الإسعاف بسوهاج، أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، تواصل معه هاتفياً، وقرر تكريم المسعف والسائق اللذان أعادا مبلغ 1.9 مليون جنيه لأسرة متوفين في حادث سوهاج ،ومهما عملنا لن نوفيهما حقهما".

 

الطريق الصحراوي انقلاب سيارة محافظة سوهاج الطريق الصحراوي الغربي مصر

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