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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرأة مش ملزمة بالخدمة والرضاعة.. فاطمة ناعوت تشتبك على الهواء | شاهد

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

نشبت مشادة كلامية بين الكاتبة فاطمة ناعوت والمحامي عصام حجاج، لقاء لبرنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر،، من تقديم الإعلامي شريف عامر، عن الجدل المثار بشأن ما ملتزمة به الزوجة.

 

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الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

 
وخلال الفقرة قال المحامي عصام حجاج، إن هناك كيانات تسوية هدفها إسقاط القدوة والقيمة الإنسانية، مضيفا أن مذهب ابو حنيفة يقول طاعة المرأة وجوبية للزوج. 


ومن جانبها أكدت الكاتبة فاطمة ناعوت، أن إثارة هذا النوع من القضايا على السوشيال ميديا تخرب البيوت، متابعة أنني مع دعاة العدل بين الرجل والمرأة في كل شيء والمساواة كلمة غير موجودة في القاموس. 

 

العلاقة بين الرجل والمرأة حاليا بها خلل 


وتابعت الكاتبة فاطمة ناعوت، أن العلاقة بين الرجل والمرأة حاليا بها خلل مفتعل.
 

فاطمة ناعوت عصام حجاج الزوجة الزوجة مش ملزمة شريف عامر

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