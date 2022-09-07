تربة زراعية على سطح المريخ تثير الجدل.. من عاش على الكوكب الأحمر؟

أرض زراعية على المريخ، تصدّر هذا الخبر الصحف العالمية اليوم بعد العثور على تربة باللون الأخضر على سطح كوكب المريخ، والتي تدل على أنها كانت مُبتلة يومًا ما، وبالتالي فإنها بداية خيط لتتبع الحياة على سطح الكوكب الأحمر.

تربة خضراء على سطح كوكب المريخ

ووفقا لموقع “يونيفرس توداي” قد تبدو الأرض الخضراء شيئاً غريباً على سطح كوكب المريخ، لكنها دليل قوي على وجود حياة على سطح الكوكب يوماً ما.

دوَّن الباحثون هذه المعلومات في ورقة بحثية جديدة لعدد من الباحثين بقيادة فريق في بوردو، وعن النتائج التي نُشرت مؤخرًا في سلسلة من الأوراق البحثية بمجلة “ساينس آند ساينس آدفانس”.

وفاجأت هذه المعلومات بعض العلماء الذين يعملون في مهمات استكشاف المريخ، وتوجد مهمة حالية تدرس بعض الصخور ذات الطبقات الغريبة في منطقة “جيزيرو كارتير”، وتفاجأ الفريق انهم كانوا يدرسون الصخور البركانية بدلًا من صخور المنطقة الرسوبية.

رغم صغر مساحة عينة التربة الخضراء، لكنه يعد اكتشافًا ضخمًا للجيولوجيين الذين يدرسون المنطقة.

دراسة الصخور البركانية على كوكب المريخ

وكان قد توقع العلماء العثور على صخور رسوبية، تآكلتها المياه عندما كانت فوهة جيزيرو، أو في المريخ بشكل عام نظرًا لأنها مكان أكثر رطوبة، لكن عثروا على بعض الصخور الرسوبية بالقرب من أرضية الفوهة الرطبة خلال فترة البحث.

أما الصخور الموجودة على جوانب الحفرة في كوكب المريخ، والتي كانت أكثر وضوحًا من الفضاء، كانت نارية، مما يدل أنها من النوع الذي يتشكل من الحمم البركانية، أي أنها صخور بركانية.

وكانت الصخور التي عثروا عليها أقدم بكثير مما توقعوا، وذلك بعد مراقبتها باستمرار بواسطة كاميرا فائقة مثبتة في مسبار، وأدرك فريق الجيولوجيا حينها أن هذه الصخور عمرها أكثر من 4 مليارات سنة.

لكن كيف ظلت عينة التربة الزراعية بحالتها حتى الآن؟

على الأرض ، الصخور القديمة تتأثر بـ مناخنا.. لكن على كوكب المريخ ، فهي نقية تقريبًا ، مما يعني أنها أسهل في الدراسة أيضًا، وعندما فعل العلماء ذلك ، اكتشفوا لونًا لم يتوقعوه وهو اللون أخضر.

أما عن تسميته بالكوكب الأحمر، يرجع إلى تشكيل الأكسدة لونًا أحمر على كل شيء تقريبًا على سطح الكوكب.

لكن تحطمت كل التوقعات بالفحص الدقيق، والتي كشفت أن هذه الصخور البركانية من الزبرجد الزيتوني المعروف على كوكب الأرض بأنه من أحجار الزبرجد الكريمة.

الزبرجد الزيتوني

أما الزبرجد الزيتوني هو أيضًا ما يجعل الشواطئ في هاواي تبدو خضراء داكنة، وله نفس التأثير لكن على كوكب المريخ.

يعطي الزبرجد الزيتوني أيضًا نظرة كاملة عن كيفية تشكل الحياة منذ ما يقرب من 4 مليارات سنة، وتأثير تغير المناخ على مدى ملايين السنين.