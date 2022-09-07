متحف آثار الإسماعيلية يعقد ورشة محاكاة الحفائر.. صور

أقام متحف آثار الإسماعيلية القومي ورشة محاكاة الحفائر الأثرية، حيث تضمن البرنامج ورشة تعليمية مبسطة للأطفال للتعريف بالحفائر الأثرية وخطوات استخراج القطع الأثرية واكتشافها وطرق صيانتها بالتعاون مع فريق عمل الترميم بالمتحف.



في سياق آخر، أجرى متحف آثار الإسماعيلية، استفتاء من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، تحت شعار “أنت من تقرر"، لاختيار أفضل قطعة في شهر سبتمبر.

وقالت إدارة متحف آثار الإسماعيلية:" رأيك يهمنا ، شاركنا الاختيار ، وذلك من خلال التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر سبتمبر سنة 2022، على أن يتم التصويت بعملlike" ‎ ‏ للقطعة المختارة وبالتعليق‎ Comment ‎برقم الصورة.

وعرضت مجموعة من تماثيل الطائر " أيبس" أو أبو منجل، وهو رمز المعرفة والعلم عند قدماء المصريين، مؤكدة أن إحدى هذه القطع عبارة عن تابوت على شكل طائر يوضع بداخله مومياء أبو منجل، من مادة الخشب + برونز، ترجع إلي عصر دولة حديثة.

وضم قائمة القطع التي يجري عليها الاستفتاء، قطعة عليها بقايا نص باللغة العربية من 12 سطر بكتابة عربية غير منقوطة ، يقرأ منها “على إقرار أحمد بن عبد الله...هذه المرأة”، من ورق البردي، يرجع تاريخها الي العصر إسلامى.

بالإضافة إلي تمثال يمثل الكاتب المصرى من مادة البرونز “ العصر المتأخرة"، ختم اسطوانى الشكل مجوف منقوش عليه ثلاثة ملوك من الأسرة السادسة ( أسس/ مرى أن رع / بيبى ) من مادة قيانس يرجع إلي عصر الدولة القديمة.

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