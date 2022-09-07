مصر للطيران تتوسع في الشحن وتشغل رحلات إلى باكستان لأول مرة

صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن شركة مصر للطيران للشحن الجوي سيرت رحلات بضائع من القاهرة إلى لاهور في باكستان.

وأوضح أن ذلك يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتوسعة شبكة خطوطها الجوية لخدمة حركة البضائع بما يتواكب مع خطة تطوير أسطول الشحن وتوسعة شبكة نقل البضائع.

من جانبه، أكد الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن الشركة بدأت في تشغيل رحلات منتظمة أسبوعياً يوم الأحد إلى لاهور فى باكستان بطراز A330-200 بحمولة ٥٤ طنا.

وتعد هذه الخطوة تتويجًا لجهود شركة مصر للطيران للشحن الجوى لتعزيز حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان، فضلًا عن الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل أنواع مختلفة من البضائع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.