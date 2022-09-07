عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تتوسع في الشحن وتشغل رحلات إلى باكستان لأول مرة

مصر للطيران للشحن
مصر للطيران للشحن الجوي

صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن شركة مصر للطيران للشحن الجوي سيرت رحلات بضائع من القاهرة إلى لاهور في باكستان. 

وأوضح أن ذلك يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتوسعة شبكة خطوطها الجوية لخدمة حركة البضائع بما يتواكب مع خطة تطوير أسطول الشحن وتوسعة شبكة نقل البضائع. 

من جانبه، أكد الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن الشركة بدأت في تشغيل رحلات منتظمة أسبوعياً يوم الأحد إلى لاهور فى باكستان بطراز A330-200 بحمولة ٥٤ طنا.

 وتعد هذه الخطوة تتويجًا لجهود شركة مصر للطيران للشحن الجوى لتعزيز حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان، فضلًا عن الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل أنواع مختلفة من البضائع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

مصر للطيران مصر للطيران للشحن الجوي الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

بعد اعترافها بحبها.. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

مانويل جوزيه يورط الأهلي لهذا السبب

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بتنظيم زيارة لوفد شركة هواوي إلى مستشفى شرم الشيخ لرقمنته

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

لو أخرجت الزكاة من المبلغ المدخر لن أستطيع الزواج فماذا أفعل.. الإفتاء تجيب

عدّاء أوليمبي.. وفاة مأساوية لبطل جزر الباهاما قبل عيد ميلاده بأيام |شاهد

مفاوضات جادة من الإسماعيلي مع إيهاب جلال

بينها رسومات من سفر الخروج..استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملات تغفل عنها الحامل .. تجنب الطفل الإصابة بحساسية الصدر

فلورنس بيو تتصدر تريند جوجل بفستان حفل افتتاح فيلم Don’t Worry Darling

ماذا يحدث عند وضع البصل على الشعر

سر توتر وعصبية مواليد برج الجوزاء.. حيل لعلاج المشاكل والحسد| تعرف عليها

فيديو

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ