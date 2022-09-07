بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 18ر41 نقطة ليبلغ مستوى 05ر7574 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 % .



وبحسب تقرير عن اداء البورصات العربية اليوم عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد تم تداول 6ر245 مليون سهم عبر 10428 صفقة نقدية بقيمة 5ر47 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 78ر40 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5758 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 % من خلال تداول 9ر182 مليون سهم عبر 4494 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار .



كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر42 نقطة ليبلغ مستوى 03ر8447 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 % من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 5934 صفقة بقيمة 35 مليون دينار .



في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 23ر86 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5995 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر1 % من خلال تداول 6ر163 مليون سهم عبر 3321 صفقة نقدية بقيمة 19ر11 مليون دينار .