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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 18ر41 نقطة ليبلغ مستوى 05ر7574 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 % .


وبحسب تقرير عن اداء البورصات العربية اليوم عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد تم تداول 6ر245 مليون سهم عبر 10428 صفقة نقدية بقيمة 5ر47 مليون دينار .

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وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 78ر40 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5758 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 % من خلال تداول 9ر182 مليون سهم عبر 4494 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار .


كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر42 نقطة ليبلغ مستوى 03ر8447 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 % من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 5934 صفقة بقيمة 35 مليون دينار .


في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 23ر86 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5995 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر1 % من خلال تداول 6ر163 مليون سهم عبر 3321 صفقة نقدية بقيمة 19ر11 مليون دينار .

بورصة الكويت البورصات العربية دينار مؤشر السوق الرئيسي مؤشر السوق الأول

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