اليوم.. تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر 3 جنيهات

يبدأ اليوم تجار التجزئة وباعة المستهلكين، تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر، وذلك بعد إعلان الأمس رفع أسعار السجائر الأجنبية بنسبة تتراوح بين 1 و 3جنيهات لكل علبة بحسب الصنف.

وتساءل الكثيرون بعد زيادة أسعار السجائر عن زيادة أسعار المعسل، حيث نفى إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات اى زيادة في أسعار المعسل على غرار الارتفاعات التى تعلن عنها شركات السجائر.

وأضاف الامبابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المعسل يتم صناعته محليا بخلاف استيراد المادة الخام لتصنيع، ولفت إلى أن حجم الاستيراد يسجل من 500 الى 700 مليون دولار سنويا ، ويتم استيراده من البرازيل والهند والصين.

رفع أسعار السجائر الأجنبية في مصر

وارتفعت أسعار السجائر الأجنبي في مصر أو ما يطلق عليها البعض “أسعار السجائر المستوردة في مصر 2022” بقيمة 3 جنيهات لبعض الأنواع وجنيهين وجنيه لأنواع أخرى.

وأعلنت شركة فيليب موريس إحدى الشركات الأجنبية للسجائر في مصر، رفع أسعار السجائر الأجنبي والذي شمل بعض أصناف السجائر المنتجة من خلالها بداية من غدا الأربعاء.

3 جنيهات

وحصل موقع “صدى البلد ” على نسخة من أسعار السجائر الأجنبي الجديدة، ارتفعت بقيمة 3 جنيهات لعلبة ميريت بكل أنواعها و٢ جنيه لـ مارلبورو بأنواعها وجنيها لـ LM بأنواعها.

وعن أسباب ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية ، جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وأيضا ارتفاع الدولار وسلاسل التوريد.

وفيما يلي ننشر أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهى كالتالي:

مارلبورو أحمر: 48 جنيهًا.

مارلبورو ذهبي: 48 جنيهًا.

مارلبورو purple mix للعلبة: 48 جنيهًا.

مالبورو crafted بأنواعها: 38 جنيهًا.

إل إم أحمر: 35 جنيهًا.

إل إم أزرق: 35 جنيهًا.

إل إم فضي: 35 جنيهًا.

إل إم Forward للعلبة: 35 جنيهًا

وكانت الشركة الشرقية للدخان، قررت إيسترن كومبانى، زيادة أسعار السجائر الأحد الماضي بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع اعتبارا من اليوم الأحد 4 سبتمبر.

2 جنيه

وفي بيان له، قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن الشركة أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشار إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقلمن توقعات التجار الذين قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم، متوقعا أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يلي أسعار السجائر بعد الزيادة للمستهلك في الأسواق بحسب بيان الشركة :

سعر علبة سجائر «بوكس 10» من 11.50 جنيه إلى 13 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز من 18.50 جنيه إلى 20.50 جنيه.

سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين من 19 جنيها إلى 21 جنيها.

سعر علبة سجائر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه إلى 22 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) من 20 جنيها إلى 22 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر من 21 جنيها إلى 23 جنيها.

سعر علبة سجائر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها إلى 23 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.

أسباب زيادة السجائر

كشف هاني آمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار بعض أصناف السجائر المحلية بقيمة جنيهين فى العلبة الواحدة.

أرجع آمان ، فى تصريحات تليفزيونية ، زيادة أسعار السجائر إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تتراوح ما بين 60 و70 % بالإضافة إلى زيادة أسعار النقل والشحن.

يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجي.